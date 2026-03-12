SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie Investoren gebracht.

Die Compagnie Financiere Tradition-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Compagnie Financiere Tradition-Papier bei 58,63 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,706 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.03.2026 467,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 274,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 367,34 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Compagnie Financiere Tradition eine Börsenbewertung in Höhe von 2,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at