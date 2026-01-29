SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Compagnie Financiere Tradition-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Compagnie Financiere Tradition-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 104,95 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Compagnie Financiere Tradition-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,953 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282,04 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Anteils am 28.01.2026 auf 296,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 182,04 Prozent erhöht.

Compagnie Financiere Tradition wurde am Markt mit 2,29 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at