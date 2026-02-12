SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Compagnie Financiere Tradition-Einstiegs gewesen.

Am 12.02.2016 wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52,53 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 190,381 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 276,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52 545,20 CHF wert. Damit wäre die Investition 425,45 Prozent mehr wert.

Compagnie Financiere Tradition markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at