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Compagnie Financiere Tradition Aktie

Compagnie Financiere Tradition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

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Frühe Investition 09.04.2026 10:03:27

SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Compagnie Financiere Tradition-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,16 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,495 Compagnie Financiere Tradition-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.04.2026 gerechnet (273,50 CHF), wäre das Investment nun 4 784,85 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +378,49 Prozent.

Compagnie Financiere Tradition wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,05 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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