Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Frühe Investition
|
09.04.2026 10:03:27
SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Compagnie Financiere Tradition-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,16 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,495 Compagnie Financiere Tradition-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.04.2026 gerechnet (273,50 CHF), wäre das Investment nun 4 784,85 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +378,49 Prozent.
Compagnie Financiere Tradition wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,05 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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