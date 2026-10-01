Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Rentable Compagnie Financiere Tradition-Investition?
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01.10.2026 10:03:17
SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Compagnie Financiere Tradition-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 280,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert, befänden sich nun 35,714 Compagnie Financiere Tradition-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 000,00 CHF, da sich der Wert einer Compagnie Financiere Tradition-Aktie am 30.09.2026 auf 252,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 10,00 Prozent weniger wert.
Compagnie Financiere Tradition wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,92 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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