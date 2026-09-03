Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Frühe Anlage
|
03.09.2026 10:04:02
SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: Wäre ein Compagnie Financiere Tradition-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
Vor 1 Jahr wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Compagnie Financiere Tradition-Anteile betrug an diesem Tag 268,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,731 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 992,54 CHF, da sich der Wert einer Compagnie Financiere Tradition-Aktie am 02.09.2026 auf 266,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,75 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 2,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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