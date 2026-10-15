SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen COSMO Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.

Das COSMO Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der COSMO Pharmaceuticals-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 37,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in COSMO Pharmaceuticals-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 266,667 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 200,00 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Papiers am 14.10.2026 auf 49,50 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 13 200,00 CHF, was einer positiven Performance von 32,00 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für COSMO Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 841,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at