SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.09.2023 wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die COSMO Pharmaceuticals-Aktie letztlich bei 42,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das COSMO Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23,419 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 224,82 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Papiers am 16.09.2026 auf 52,30 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +22,48 Prozent.

COSMO Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 895,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at