COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Lohnende COSMO Pharmaceuticals-Anlage?
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17.09.2026 10:03:26
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 17.09.2023 wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die COSMO Pharmaceuticals-Aktie letztlich bei 42,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das COSMO Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23,419 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 224,82 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Papiers am 16.09.2026 auf 52,30 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +22,48 Prozent.
COSMO Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 895,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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