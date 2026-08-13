COSMO Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

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Lukratives COSMO Pharmaceuticals-Investment? 13.08.2026 10:03:44

SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.08.2025 wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das COSMO Pharmaceuticals-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 177,620 COSMO Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 60,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 817,05 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,17 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete COSMO Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 1,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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