COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Langfristige Investition
|
26.03.2026 10:03:29
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,80 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,792 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.03.2026 auf 80,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,09 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,09 Prozent zugenommen.
COSMO Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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