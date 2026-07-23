SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in COSMO Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 46,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 214,133 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 683,08 CHF, da sich der Wert einer COSMO Pharmaceuticals-Aktie am 22.07.2026 auf 63,90 CHF belief. Mit einer Performance von +36,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at