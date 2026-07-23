COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|COSMO Pharmaceuticals-Anlage unter der Lupe
|
23.07.2026 10:03:24
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 46,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 214,133 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 683,08 CHF, da sich der Wert einer COSMO Pharmaceuticals-Aktie am 22.07.2026 auf 63,90 CHF belief. Mit einer Performance von +36,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
|
15:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel: SPI beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26
|SIX-Handel SPI zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
23.07.26
|SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.07.26
|SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.07.26