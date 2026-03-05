COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Performance im Blick
|
05.03.2026 10:03:31
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das COSMO Pharmaceuticals-Papier 61,50 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,626 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des COSMO Pharmaceuticals-Papiers auf 109,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177,89 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 77,89 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für COSMO Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 1,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
