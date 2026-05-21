COSMO Pharmaceuticals Aktie

COSMO Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

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Langfristige Performance 21.05.2026 10:03:40

SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die COSMO Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen COSMO Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag bei 54,30 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 184,162 COSMO Pharmaceuticals-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 548,80 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Anteils am 20.05.2026 auf 79,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,49 Prozent vermehrt.

Alle COSMO Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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