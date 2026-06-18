SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der COSMO Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 57,10 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das COSMO Pharmaceuticals-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,751 COSMO Pharmaceuticals-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,07 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Anteils am 17.06.2026 auf 69,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,07 Prozent vermehrt.

Alle COSMO Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at