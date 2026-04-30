SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in COSMO Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die COSMO Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 53,90 CHF. Bei einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 185,529 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 269,02 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Anteils am 29.04.2026 auf 82,30 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,69 Prozent zugenommen.

Am Markt war COSMO Pharmaceuticals jüngst 1,41 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at