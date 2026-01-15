COSMO Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

Frühe Investition 15.01.2026 10:03:27

SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in COSMO Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Am 15.01.2021 wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 81,50 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 122,699 COSMO Pharmaceuticals-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 153,37 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Anteils am 14.01.2026 auf 107,20 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 31,53 Prozent.

COSMO Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 1,66 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

