COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|COSMO Pharmaceuticals-Investment
|
25.06.2026 10:04:10
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Das COSMO Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 45,90 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,786 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der COSMO Pharmaceuticals-Aktie auf 67,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 466,23 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,62 Prozent.
COSMO Pharmaceuticals wurde am Markt mit 1,10 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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