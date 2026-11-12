COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Performance unter der Lupe
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12.11.2026 10:03:23
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 12.11.2023 wurde die COSMO Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das COSMO Pharmaceuticals-Papier letztlich bei 36,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,732 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 156,83 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Papiers am 11.11.2026 auf 57,40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,83 Prozent zugenommen.
Alle COSMO Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 990,92 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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