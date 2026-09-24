SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

COSMO Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die COSMO Pharmaceuticals-Aktie bei 80,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 123,609 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (58,30 CHF), wäre das Investment nun 7 206,43 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 27,94 Prozent gleich.

Der Börsenwert von COSMO Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 998,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at