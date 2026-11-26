COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Profitables COSMO Pharmaceuticals-Investment?
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26.11.2026 10:03:22
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 182,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 54,945 COSMO Pharmaceuticals-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (54,00 CHF), wäre die Investition nun 2 967,03 CHF wert. Damit wäre die Investition um 70,33 Prozent gesunken.
Insgesamt war COSMO Pharmaceuticals zuletzt 942,35 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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