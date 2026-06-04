SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der COSMO Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der COSMO Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 85,70 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,669 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.06.2026 838,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71,90 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,10 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte COSMO Pharmaceuticals einen Börsenwert von 1,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at