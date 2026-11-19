COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|COSMO Pharmaceuticals-Investition im Blick
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19.11.2026 10:03:23
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 71,50 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,986 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 776,22 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Anteils am 18.11.2026 auf 55,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,38 Prozent verringert.
Der Marktwert von COSMO Pharmaceuticals betrug jüngst 971,58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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