COSMO Pharmaceuticals Aktie

COSMO Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 26.02.2026 10:03:25

SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der COSMO Pharmaceuticals-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das COSMO Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 66,90 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das COSMO Pharmaceuticals-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 149,477 COSMO Pharmaceuticals-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 399,10 CHF, da sich der Wert einer COSMO Pharmaceuticals-Aktie am 25.02.2026 auf 116,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 73,99 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von COSMO Pharmaceuticals betrug jüngst 1,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.

mehr Nachrichten