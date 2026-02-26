COSMO Pharmaceuticals Aktie
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der COSMO Pharmaceuticals-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das COSMO Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 66,90 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das COSMO Pharmaceuticals-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 149,477 COSMO Pharmaceuticals-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 399,10 CHF, da sich der Wert einer COSMO Pharmaceuticals-Aktie am 25.02.2026 auf 116,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 73,99 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von COSMO Pharmaceuticals betrug jüngst 1,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
