COSMO Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

Hochrechnung 19.02.2026 10:03:24

SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in COSMO Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit COSMO Pharmaceuticals-Anteilen statt. Der Schlusskurs der COSMO Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 154,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,472 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 793,53 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Anteils am 18.02.2026 auf 122,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -20,65 Prozent.

COSMO Pharmaceuticals wurde am Markt mit 1,87 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

