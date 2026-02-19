COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Hochrechnung
|
19.02.2026 10:03:24
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit COSMO Pharmaceuticals-Anteilen statt. Der Schlusskurs der COSMO Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 154,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,472 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 793,53 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Anteils am 18.02.2026 auf 122,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -20,65 Prozent.
COSMO Pharmaceuticals wurde am Markt mit 1,87 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
|
19.02.26
|SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Zürich: So performt der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
18.02.26
|Handel in Zürich: SPI legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: SPI präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|COSMO Pharmaceuticals N.V.
|130,00
|-1,52%