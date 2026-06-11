COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Hochrechnung
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11.06.2026 10:03:36
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die COSMO Pharmaceuticals-Anteile bei 166,80 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 59,952 COSMO Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der COSMO Pharmaceuticals-Aktie auf 70,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 226,62 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,73 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von COSMO Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 1,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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