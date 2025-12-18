SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 82,80 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 120,773 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 97,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 763,29 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 17,63 Prozent.

COSMO Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,56 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at