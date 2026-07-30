SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 30.07.2021 wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 85,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 1,176 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 61,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,47 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 27,53 Prozent.

Der Börsenwert von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 1,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at