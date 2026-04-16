COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Rentabler COSMO Pharmaceuticals-Einstieg?
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16.04.2026 10:03:28
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem COSMO Pharmaceuticals-Papier statt. Der Schlusskurs des COSMO Pharmaceuticals-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 159,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das COSMO Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,629 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 63,77 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Papiers am 15.04.2026 auf 101,40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 36,23 Prozent gesunken.
COSMO Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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