SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in COSMO Pharmaceuticals gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der COSMO Pharmaceuticals-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die COSMO Pharmaceuticals-Anteile bei 162,70 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,463 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen COSMO Pharmaceuticals-Anteile wären am 02.09.2026 3 423,48 CHF wert, da der Schlussstand 55,70 CHF betrug. Damit wäre die Investition 65,77 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für COSMO Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 948,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at