SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in COSMO Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die COSMO Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 85,20 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 117,371 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der COSMO Pharmaceuticals-Aktie auf 65,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 734,74 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 22,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 1,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at