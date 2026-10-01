COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|COSMO Pharmaceuticals-Performance im Blick
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01.10.2026 10:03:17
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet
Am 01.10.2016 wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 155,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das COSMO Pharmaceuticals-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,645 COSMO Pharmaceuticals-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 55,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 35,61 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 64,39 Prozent.
Insgesamt war COSMO Pharmaceuticals zuletzt 954,58 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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