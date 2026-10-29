COSMO Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

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Profitables COSMO Pharmaceuticals-Investment? 29.10.2026 10:03:33

SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 146,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,826 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 55,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 378,84 CHF wert. Mit einer Performance von -62,12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war COSMO Pharmaceuticals jüngst 953,24 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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