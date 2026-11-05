COSMO Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

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Profitable COSMO Pharmaceuticals-Investition? 05.11.2026 10:03:20

SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in COSMO Pharmaceuticals gewesen.

Das COSMO Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 64,30 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 155,521 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 60,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 346,81 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 6,53 Prozent.

Insgesamt war COSMO Pharmaceuticals zuletzt 987,27 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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