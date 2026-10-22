COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|COSMO Pharmaceuticals-Investment im Blick
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22.10.2026 10:03:22
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren angefallen
COSMO Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 69,90 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 1,431 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.10.2026 76,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 53,20 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 23,89 Prozent.
COSMO Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 908,98 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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