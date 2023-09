SPI-Papier CPH Chemie Papier-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in CPH Chemie Papier abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die CPH Chemie Papier-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 72,40 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die CPH Chemie Papier-Aktie investiert, befänden sich nun 13,812 CPH Chemie Papier-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2023 auf 87,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 209,94 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,99 Prozent gesteigert.

Alle CPH Chemie Papier-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 525,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at