CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Lukrativer CPH Group-Einstieg?
|
20.01.2026 10:04:06
SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CPH Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades CPH Group-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die CPH Group-Aktie an diesem Tag bei 22,06 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,335 CPH Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.01.2026 auf 65,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 973,95 CHF wert. Mit einer Performance von +197,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der CPH Group-Wert an der Börse wurde auf 396,19 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
