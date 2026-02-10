CPH Group Aktie
SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CPH Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 10.02.2021 wurde die CPH Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48,99 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hat, hat nun 20,413 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 334,99 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Papiers am 09.02.2026 auf 65,40 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 33,50 Prozent.
Insgesamt war CPH Group zuletzt 390,62 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
