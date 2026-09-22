CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Lukrative CPH Group-Investition?
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22.09.2026 10:03:35
SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CPH Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 22.09.2021 wurden CPH Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52,30 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die CPH Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1,912 CPH Group-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,95 CHF, da sich der Wert einer CPH Group-Aktie am 21.09.2026 auf 59,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,95 Prozent vermehrt.
CPH Group war somit zuletzt am Markt 360,71 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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