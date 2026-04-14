SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in CPH Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CPH Group-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das CPH Group-Papier bei 23,82 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,984 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (57,60 CHF), wäre die Investition nun 2 418,28 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 2 418,28 CHF, was einer positiven Performance von 141,83 Prozent entspricht.

Insgesamt war CPH Group zuletzt 339,97 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at