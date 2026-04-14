CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Performance unter der Lupe
|
14.04.2026 10:03:52
SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CPH Group-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das CPH Group-Papier bei 23,82 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,984 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (57,60 CHF), wäre die Investition nun 2 418,28 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 2 418,28 CHF, was einer positiven Performance von 141,83 Prozent entspricht.
Insgesamt war CPH Group zuletzt 339,97 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!