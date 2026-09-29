SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in CPH Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden CPH Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des CPH Group-Papiers betrug an diesem Tag 28,13 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die CPH Group-Aktie investiert, befänden sich nun 35,550 CPH Group-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 083,21 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Papiers am 28.09.2026 auf 58,60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 108,32 Prozent gesteigert.

Alle CPH Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 358,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at