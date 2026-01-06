SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CPH Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden CPH Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen CPH Group-Anteile an diesem Tag bei 57,63 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 173,507 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 625,00 CHF, da sich der Wert einer CPH Group-Aktie am 05.01.2026 auf 67,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,25 Prozent vermehrt.

Am Markt war CPH Group jüngst 415,26 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at