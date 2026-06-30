SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CPH Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

CPH Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen CPH Group-Anteile an diesem Tag bei 50,14 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das CPH Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,994 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.06.2026 110,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 55,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 10,09 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von CPH Group belief sich zuletzt auf 333,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at