CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Lohnender CPH Group-Einstieg?
|
15.09.2026 10:03:29
SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in CPH Group von vor 3 Jahren gekostet
Das CPH Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,68 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die CPH Group-Aktie investierten, hätten nun 159,547 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 477,10 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Papiers am 14.09.2026 auf 59,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,23 Prozent verringert.
Insgesamt war CPH Group zuletzt 355,21 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CPH Group
Analysen zu CPH Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CPH Group
|59,20
|-0,34%