SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in CPH Group von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen CPH Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das CPH Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,68 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die CPH Group-Aktie investierten, hätten nun 159,547 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 477,10 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Papiers am 14.09.2026 auf 59,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,23 Prozent verringert.

Insgesamt war CPH Group zuletzt 355,21 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at