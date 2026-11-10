SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPH Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in CPH Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das CPH Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen CPH Group-Anteile an diesem Tag bei 58,21 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,179 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (59,60 CHF), wäre das Investment nun 1 023,87 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2,39 Prozent.

Am Markt war CPH Group jüngst 344,56 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at