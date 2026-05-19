SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPH Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen CPH Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 19.05.2025 wurde das CPH Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 67,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das CPH Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,484 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CPH Group-Papiers auf 58,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,35 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,65 Prozent.

CPH Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 359,35 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at