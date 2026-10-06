SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CPH Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in CPH Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der CPH Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 72,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 138,889 CPH Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 972,22 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Papiers am 05.10.2026 auf 57,40 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 20,28 Prozent gleich.

CPH Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 358,03 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at