SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CPH Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in CPH Group-Aktien gewesen.

Am 03.11.2025 wurde die CPH Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das CPH Group-Papier an diesem Tag 69,80 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,433 CPH Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 58,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,09 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -16,91 Prozent.

Am Markt war CPH Group jüngst 344,30 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at