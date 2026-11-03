CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Profitabler CPH Group-Einstieg?
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03.11.2026 10:03:41
SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CPH Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 03.11.2025 wurde die CPH Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das CPH Group-Papier an diesem Tag 69,80 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,433 CPH Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 58,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,09 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -16,91 Prozent.
Am Markt war CPH Group jüngst 344,30 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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