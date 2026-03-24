SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine CPH Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in CPH Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CPH Group-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die CPH Group-Aktie bei 72,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das CPH Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,812 CPH Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 828,73 CHF, da sich der Wert einer CPH Group-Aktie am 23.03.2026 auf 60,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 17,13 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von CPH Group bezifferte sich zuletzt auf 359,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at