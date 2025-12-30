SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CPH Group von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen CPH Group-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CPH Group-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die CPH Group-Aktie bei 73,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hat, hat nun 136,240 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (68,00 CHF), wäre die Investition nun 9 264,31 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 7,36 Prozent gleich.

Insgesamt war CPH Group zuletzt 402,96 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at