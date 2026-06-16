SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CPH Group von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in CPH Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das CPH Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 72,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die CPH Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,850 CPH Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 57,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 792,24 CHF wert. Damit wäre die Investition 20,78 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete CPH Group eine Marktkapitalisierung von 337,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at